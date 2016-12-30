72 литра непищевой спиртосодержащей продукции выявлено в Мурманской области

04 Января 2017 года, 11:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 января/ БИ-ПОРТ - По состоянию на 03 января 2017 года специалистами Управления Роспотребнадзора по Мурманской области проверено 112 объектов в рамках исполнения постановления о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.

«В ходе проверок выявлено 376 единиц спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов, общим объёмом более 72 литров. Среди выявленной спиртосодержащей непищевой продукции лосьоны «Боярышник», «Берёзовые почки», «Розовый», «Огуречный», средство универсальное геле-образное «Чистый-С», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вся выявленная незаконно реализуемая продукция снята с реализации, арестована, опечатана и передана на ответственное хранение до судебного решения.

Подготовлены административные материалы для передачи в судебные органы для решения вопроса о конфискации снятой с реализации продукции.

В ходе проверок отобрано 22 пробы спиртсодержащей продукции как пищевой, так и непищевой.

Причиной для приостановки продаж продукции, которая может содержать токсичные примеси, приняты в связи с инцидентом, произошедшим в Иркутской области. Более 100 жителей региона отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», содержавшим метиловый спирт, по последним данным 77 человек скончалось. В Мурманской области за последние два года от отравления метанола умерло 4 человека.