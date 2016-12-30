Самолёт выкатился за пределы полосы в аэропорту Калилниграда

04 Января 2017 года, 12:35

КАЛИНИНГРАД/ 4 января/ БИ-ПОРТ - Вечером во вторник в калининградском аэропорту «Храброво» самолёт рейса «Аэрофлота» «Москва — Калининград» при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. После остановки у воздушного подломило переднюю стойку шасси. Никто из 171 человека, находившихся на борту, не пострадал.

Следственный отдел на транспорте Северо-Западного СУ СКР начал доследственную проверку по данному инциденту.

В настоящий момент аэропорт закрыт, все рейсы задержаны, по меньшей мере, до 14:00.

7 декабря 2016 года аналогичный инцидент произошёл в мурманском аэропорту – самолёт авиакомпании «Нордавиа» с 130 пассажирами и пятью членами экипажа на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: Karen Dan