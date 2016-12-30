Более 10 млн иностранных граждан проживают на территории России

04 Января 2017 года, 12:55

РОССИЯ/ 4 января/ БИ-ПОРТ - На территории России в настоящее время находятся более 10 млн иностранных граждан, около 2,5 млн из них являются гражданами Украины. Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.

Она отметила, что с начала 2014 года для определения своего правового положения получено более двух млн обращений от граждан Украины, из них за временным убежищем — более 442 тысяч, за разрешением на временное проживание — 411 тысяч.

Также более 230 тысяч граждан Украины обратились с заявлениями об участии в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников в Россию, а около 175 тысяч человек изъявили желание приобрести гражданство России.