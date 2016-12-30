04 Января 2017 года, 13:30

МИР/ 4 января/ БИ-ПОРТ - Финляндия – самая дорогая страна еврозоны, например, если сравнивать цены на одежду, услуги и продукты питания. Об этом свидетельствуют данные за декабрь статистической службы Европейского Союза. За последние десять лет цены на продукты питания в Финляндии росли быстрее среднеевропейских показателей. Например, если европейский потребитель покупает обувь за 100 евро, то финн за этот же товар платит 121 евро, пишет Yle.

За место самой дорогой страны с Финляндией в последние годы также "боролись" Ирландия и Люксембург.