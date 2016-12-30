На острове Врангеля введен в эксплуатацию радиолокационный комплекс «Сопка-2»

РОССИЯ/ 4 января/ БИ-ПОРТ - На острове Врангеля в 2016 году введен в эксплуатацию новый трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Сопка-2».
Основная задача новой ТРЛК – получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке в Арктической зоне. Благодаря высокой разрешающей способности ТРЛК способна распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы, сообщили в министерстве обороны.
«Сопка-2» оборудована защитным антенным куполом и способна работать в любых метеоусловиях, в частности, при ветрах до 40 метров в секунду и температурах до – 40 градусов по Цельсию.