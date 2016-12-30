Военные показали работу авиации крейсера «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии

04 Января 2017 года, 14:05

МИР/ 4 января/ БИ-ПОРТ - Министерство обороны России в среду показало кадры похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и работу его авиакрыла у берегов Сирии.

На официальном канале Минобороны РФ в YouTube продемонстрированы кадры взлета палубных истребителей с авианосца. На видео показаны корабли ударной авианосной группы РФ в Средиземном море, вспомогательные суда и палубные вертолеты.

Ранее стало известно, что ТАВКР «Адмирал Кузнецов» вместе с ТАКР «Пётр Великий» могут покинуть Средиземное море до конца января текущего года.