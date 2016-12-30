Путин поручил проконтролировать размеры взносов на капремонт в регионах

04 Января 2017 года, 14:40

РОССИЯ/ 4 января/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин поручил правительству наделить федеральный орган исполнительной власти полномочиями по контролю за обоснованностью устанавливаемых органами исполнительной власти субъектов РФ размеров взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах и реализацией региональных программ капитального ремонта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кремля.

Генеральной прокуратуре Российской Федерации поручено провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе в части, касающейся принятия решений в отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень физического износа основных конструктивных элементов, и многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.

Ответственным за это поручение является генпрокурор, доклад на эту тему поручено представить до 1 октября 2017 года.