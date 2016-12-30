Снижение таможенных пошлин в Китае способствует импорту замороженной рыбы из России

04 Января 2017 года, 15:35

КИТАЙ/ 4 января/ БИ-ПОРТ - С начала 2017 года Китай решил изменить тарифы таможенных пошлин на ряд импортных товаров. В частности, Поднебесная снизила ввозные таможенные пошлины на замороженную рыбу и морепродукты, включая тунец, сельдь, треску и северные креветки, пишет Синьхуа.

Как сообщило Главное таможенное управление Китая, уже с 1 января этого года несколько тысяч наименований товаров будут импортироваться в Китай по сниженным тарифам. Так, тарифы ввозных пошлин на замороженную сельдь, треску и минтай, снижены, с 10 до 2, 2 и 5 проц. соответственно. А ввозные пошлины на замороженных королевских крабов и северные креветки снижены с 10% до 5%. и с 5% до 2%.

Эксперты в области рыбного хозяйства Китая полагают, что Россия, США и Канада получат больше всего пользы от этого шага китайского правительства. В последние годы импорт морепродуктов из России в Китай демонстрировал динамичный рост. Данные Федеральной таможенной службы РФ свидетельствуют, что Китай за девять месяцев 2016 г. закупил у России продовольствия на сумму более 1,13 млрд долл США. Более 60% продовольственного экспорта в Китай пришлось именно на замороженную рыбу, сообщил Российский экспортный центр.