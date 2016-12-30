В МАПП «Борисоглебск» оформления ожидают два автомобиля

04 Января 2017 года, 17:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 января/ БИ-ПОРТ - По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 17:00 в МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления 2 транспортных средства, на въезд в Россию ожидают оформления 2 транспортных средства. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве.

В МАПП Лотта на выезд из России ожидают оформления 1 транспортное средство, на въезд в Россию движение свободно. В МАПП Салла на выезд из России ожидают оформления 2 транспортных средства, на въезд в Россию ожидают оформления 1 транспортное средство.