В Мурманской области температура снова опускается до -35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 января/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра 5 января в регионе будет сохраняться морозная погода, с крайне низкими показателями температур. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, туман, изморозь, ветер слабый переменных направлений. Возможна гололедица.
По состоянию на 9:00 в Мурманске столбик термометра остановился на отметке в -22 градуса, ветер южный 4-6 м/с. В Апатитах -32 градуса, в Мончегорске - 22 градуса мороза, в Кандалакше -24. Самым холодным местом в Мурманской области этим утром стало Ловозеро. Здесь в 9:00 была зафиксирована температура в -35 градусов.