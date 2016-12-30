Детский туристический поезд отправился в новогоднюю сказку

05 Января 2017 года, 11:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 5 января/ БИ-ПОРТ – Вчера, 4 января, с Ладожского вокзала Санкт-Петербурга в Великий Устюг отправился детский туристический поезд. В гости к Деду Морозу поехали 134 ребенка работников Октябрьской магистрали в сопровождении родителей.

Перед отправлением поезда для детей был организован праздник: выступление сказочных персонажей во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой, хороводы, конкурсы, новогодние песни и танцы.

Всех участников поездки поздравил с Новым годом и пожелал хорошего путешествия заместитель начальника Октябрьской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Владимир Одинцов.

«В главном новогоднем городе России ребят ожидают обзорная экскурсия по Великому Устюгу, посещение Городской резиденции и Вотчины Деда Мороза, праздничные гуляния, зимние забавы и сладкие подарки. Уже ставшее традиционным путешествие продлится с 4 по 6 января 2017 года», - рассказали «Би-порту» в пресс-службе ОЖД.

На рождественские каникулы ежегодно, начиная с 2003 года, Октябрьская железная дорога организует поездку на родину Деда Мороза в Великий Устюг. Для перевозки детей формируются бригады опытных проводников и медицинских работников. Во время поездки ребят ждут развлекательные мероприятия.