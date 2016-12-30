В Мурманске пропал мужчина

05 Января 2017 года, 11:51

МУРМАНСК/ 5 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске ищут мужчину 1985 года рождения.

Белов Евгений Владимирович 3 января около 20:00 планировал выехать из Колы в Шонгуй на рейсовом автобусе. Возможное местонахождение на данный момент: город Кола, Фадеев ручей или Долина Уюта.

Приметы: рост 170 см, телосложение спортивное, глаза зеленовато-карие, волосы темно-русые, «ёжиком». Был одет в темно-синий пуховик, черные брюки и черную спортивную шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Белова, просьба обращаться по телефонам: 8-951-297-20-33 круглосуточно или 02, 102.