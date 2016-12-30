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Главная » НОВОСТИ » В ДК Кирова состоится концерт «Новогодние забавы» клуба «Пять углов»
 
 
 
 
05 Января 2017 года, 13:00

В ДК Кирова состоится концерт «Новогодние забавы» клуба «Пять углов»


МУРМАНСК/ 5 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 8 января в 16:00 состоится концерт «Новогодние забавы» клуба авторской песни «Пять углов».

Участники коллектива подарят зрителям свои любимые песни и поздравят с Новым Годом. В исполнении клуба авторской песни прозвучат такие новогодние произведения, как «Одна снежинка, еще не снег», «Рукавички», «Западная Сибирь», «Снег идет», «Зимняя сказка».

Кроме того, Владимир Полянцев споет песни на стихи Ю. Лореса и И. Доминича, а Александр Хараш исполнит «Печальную Дед Морозовскую песню» и многие другие.

 

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