Познавательная программа «Рождество» пройдет во Дворце культуры им. Кирова

05 Января 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 5 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 10 января в 13:00 пройдет познавательная программа «Рождество» на основе традиционной народной культуры.

Рождество – особенный праздник, один из самых любимых на Руси. Он строится на русском народном фольклоре. Фольклор – это кладезь, сокровищница, из которой мы черпаем богатство русских традиций.

Учащиеся школы №1 примут участие в народных играх, забавах и хороводах. Фольклорный ансамбль «Беломорье» исполнит песни, которые создадут атмосферу праздника.