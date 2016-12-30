Из-за аварии на водопроводе закрыт участок дороги на Нижнеростинском шоссе

05 Января 2017 года, 13:05

МУРМАНСК/ 5 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в связи с аварией на водопроводе закрыт для движения участок Нижнеростинского шоссе вдоль тюрьмы от улицы Садовой до АЗС.

«Сейчас специалисты устраняют последствия повреждения, пытаются направить воду в нужное русло. Воду пока отводят в ливневую канализацию. Диагностики пока не было, причины повреждения еще не ясны», - рассказали «Би-порту» в ГОУП «Мурманскводоканал».

В пресс-службе ГИБДД по Мурманску агентству сообщили, что в связи с праздниками у них нет информации по ситуации.