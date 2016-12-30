Мурманская областная детско-юношеская библиотека отмечает свое 40-летие

05 Января 2017 года, 14:40

МУРМАНСК/ 5 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 5 января, Мурманской областной детско-юношеской библиотеке исполнилось 40 лет.

В 1977 в Мурманске открылась областная юношеская библиотека. В 1998 году ее объединили с областной детской библиотекой. Один из первых директоров – Полина Антоновна Терещенко.

Сейчас детско-юношеская библиотека – крупнейшая за Полярным кругом специализированная библиотека для детей и молодёжи, одна из лучших библиотек России. Библиотечный фонд состоит из более 320000 документов на разнообразных носителях. В библиотеке 22 отдела и четыре музея. Учреждение оснащено компьютерами, предоставляющими доступ к сети.

С 2014 года создается Электронная библиотека, в которую входят собственные издания ГОБУК МОДЮБ, лучшие экземпляры рукописных книг и книги Заполярных авторов. Библиотеку посещают более 35000 читателей.