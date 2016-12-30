ДК Кирова приглашает на открытие фотовыставки «Чернобыльская деревня»

05 Января 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 5 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 11 января в 18:30 состоится открытие фотовыставки «Чернобыльская деревня» члена фотостудии «Мурманск» Александра Степаненко.

В 1990 году, после восьмилетнего перерыва, автор работ побывал на своей родине в поселке Киселёвке Могилевской области, где родились и выросли его родители, где он сам ребенком пас лошадей и ловил в речке раков.

В деревенском укладе ничего не изменилось. Только за огородами появились знаки «Радиоактивность. Опасная зона!».