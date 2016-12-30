В Рождество у храма «Спас-на-Водах» будет работать полевая кухня

05 Января 2017 года, 15:30

МУРМАНСК/ 5 января/ БИ-ПОРТ – В ночь празднования Рождества, 6-7 января с 21:00 до 01:00 возле храма «Спас-на-Водах» будет работать полевая кухня, где все желающие смогут получить горячий чай.

Решение об организации пункта принято администрацией Мурманска совместно с Главным управлением МЧС России по Мурманской области с учётом сильных морозов.

Также МЧС напоминает северянам и гостям Заполярья основные правила безопасного поведения при посещении культовых и церковных учреждений.

Так, в ходе богослужений свечи следует держать подальше от легковоспламеняющихся предметов и одежды окружающих.

Будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды.

Под свечой держите кусок картона, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы не уронили горящую свечу.

Подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания их на огонь свечи при наклоне головы.

Следите за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом с одеждой и легковоспламеняющимися предметами.

Старайтесь соблюдать расстояние от других прихожан.

Если на человеке вспыхнула одежда, необходимо как можно быстрее погасить пламя. Постарайтесь сорвать с пострадавшего одежду и потушить ее. Высокая температура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда.

Если одежда загорелась на вас, не бегите – пламя разгорится еще сильнее. Постарайтесь быстро сбросить горящую одежду. Если не получается, падайте на землю и катайтесь. После того, как огонь удастся потушить, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

Придя домой из храма, поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов.

Принимая участие в любом массовом мероприятии нужно знать и соблюдать основные правила поведения - не присоединяться к толпе, а если оказались в толпе, то, по возможности, выбраться из нее. Попав в толпу, держитесь подальше от стен и выступов, металлических решеток, от стеклянных витрин и т. д.