Правила безопасной лыжной прогулки

05 Января 2017 года, 16:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 января/ БИ-ПОРТ – Главное управление МЧС России по Мурманской области напоминает северянам правила безопасности на лыжной прогулке.

1. Кататься на коньках или лыжах нельзя, если температура воздуха ниже -20 °С;

2. Во время спусков на лыжах с крутых склонов и холмов вы должны контролировать себя и средство передвижения в соответствии с крутизной склона, состояния снежного покрова, погодных условий и наличия препятствий, чтобы не создавать опасности для других;

3. Если двигаетесь вниз по склону, выбирайте направление движения так, чтобы другие лыжники, которые находятся перед вами, были уверены в своей безопасности;

4. Не останавливайтесь на узких участках и участках, которые плохо просматриваются, на виражах и за холмами, потому что лыжник, который спускается, вас не видит;

5. При несчастном случае нужно вызывать «скорую помощь», оказать первую медицинскую (доврачебную) помощь пострадавшему. Если ваших сил и знаний недостаточно — обратитесь за помощью к работникам спасательной службы или опытных людей;

6. Категорически запрещается пребывание на лыжах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

7. Во время прогулки детей на лыжах обязательно присутствие родителей или взрослых. Родители несут полную ответственность за безопасность своих детей;

8. Отправляясь на лыжную прогулку, сообщите своим знакомым и родным время возвращения домой и место, куда вы отправляетесь;

9. Лыжные прогулки за город должны проходить в местах с устойчивой сотовой связью;

10. Нельзя отправляться на лыжную прогулку в одиночку;

11. По статистике, движение в темноте на лыжах даже по ровной местности на 15% опасней, чем днем, а катание в темноте на склонах гор – это верная гарантия получения травмы. Поэтому выбирайте только освещенные трассы.

Чтобы лыжная прогулка приносила только пользу и удовольствие, необходимо знать и соблюдать эти простые правила безопасности.