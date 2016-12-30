В Мурманске состоялся митинг против повышения цен за проезд в общественном транспорте

05 Января 2017 года, 17:35

МУРМАНСК/ 5 января/ БИ-ПОРТ — Сегодня в Мурманске в сквере на улице Ленинградской состоялся митинг против повышения цен за проезд в общественном транспорте.

Митингующих было чуть больше 20 человек. На численность граждан повлияла холодная погода, которая установилась в Мурманской области в последние дни.

Организатор митинга, общественная активистка Виолетта Грудина рассказала собравшимся о целях, поделилась планами и призвала горожан активно распространять информацию о созданной ею петиции против роста цен за проезд.

«На митинге присутствовали люди из администрации и облдумы, своими вопросами они пытались всячески запутать общественников, однако слова организаторов митинга были убедительнее и присутствующие это отметили», - рассказала «Би-порту» Грудина.

Также организатор митинга заявила, что в дальнейшем собирается обращаться во все возможные инстанции, чтобы получить подтверждение экономическому обоснованию повышения цен за проезд в общественном транспорте.

С ноября 2016 года в регионе обсуждался размер тарифов, но единого мнения не было. Марина Ковтун заявила, что решение будет принято с учетом мнения общественности, однако комитет по тарифному регулированию утвердил тариф на проезд в размере 28 рублей.

Грудина создала петицию, которую на данный момент подписали более 4000 человек. В ней выдвигаются требования «оставить стоимость проезда в 25 рублей», передать вопроса о регулировании тарифа на общественный транспорт на личный контроль губернатора и «проверить деятельность Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области».