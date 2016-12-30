Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» возвращается в Североморск

06 Января 2017 года, 14:20

СИРИЯ/ 6 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов подтвердил, что авианесущая группировка начинает переход из Средиземного моря обратно в Североморск. Первыми зону конфликта в Сирии покинут авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий» и корабли сопровождения.

«Хочу поблагодарить личный состав за успешное выполнение поставленных задач. Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом», – цитирует «Интерфакс» генерала армии.

С 30 декабря на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, однако он не касается «террористических группировок». Если идти «напрямую», то на обратный путь потребуется до 10 дней. В свою очередь корабли и суда полностью обеспечены запасами материальных средств и технически исправны. Накануне военные продемонстрировали работу авиации крейсера.

Напомним, для ремонта «Адмирала Кузнецова» в Мурманске построят уникальный док, объединив в целое две доковые камеры.