Шесть машин ждут оформления на въезде через МАПП Лотта

06 Января 2017 года, 15:25

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 января/ БИ-ПОРТ – По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 15:00 в МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидают оформления пять транспортных средств, на въезд в Россию – два автомобиля. Об этом «Би-порту» сообщают представители службы.

В МАПП Лотта на выезд из России движение свободно, чего не сказать о въезде: оформления ждут шесть транспортных средств.

В МАПП Салла на выезд из России очереди не наблюдается, на въезд на оформлении находятся три автомобиля.