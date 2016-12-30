Комиссия проверила несколько дворов Мурманска на наличие мусора

06 Января 2017 года, 16:30

МУРМАНСК/ 6 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня комиссия, состоящая из членов Совета депутатов и специалистов управления Октябрьского округа, осталась довольна качеством уборки в районе дома 1/3 по улице Шмидта.

«Мы видим, что работа по очистке этого двора ведется регулярно, – прокомментировал специалист отдела по контролю за исполнением административного законодательства управления Октябрьского округа Павел Воронин. – Подъездные пути к придомовой территории расчищены, мусор вывезен».

Далее рейд продолжился на проспекте Кирова, а именно около домов 28 В и 30. Здесь депутаты наблюдали обратную картину: площадка для мусора в неудовлетворительном состоянии, придомовая территория не обработана противогололедными средствами.

В подобных ситуациях на бездействие коммунальных служб составляются акты о нарушениях. После документы направляются в прокуратуру или в отдел полиции для привлечения руководителей к ответственности.

«Мурманчане обязаны требовать от коммунальщиков отчет о том, на что расходуются деньги, собранные ими на ремонт и содержание общедомового имущества», – сказал депутат Юрий Лимонов.

В администрации сообщили номера телефонов и адреса органов прокуратуры, куда можно обратиться с жалобой:

– прокуратура Ленинского округа: (8152) 31-66-98

– прокуратура Первомайского округа: (8152) 59-56-48

– прокуратура Октябрьского округа: (8152) 54-13-10

– прокуратура Мурманской области: (8152) 47-22-66

Напомним, на прошлой неделе мэр Мурманска остался недоволен уборкой снега во дворах.



АГМ