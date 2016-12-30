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Главная » НОВОСТИ » Комиссия проверила несколько дворов Мурманска на наличие мусора
 
 
 
 
06 Января 2017 года, 16:30

Комиссия проверила несколько дворов Мурманска на наличие мусора


МУРМАНСК/ 6 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня комиссия, состоящая из членов Совета депутатов и специалистов управления Октябрьского округа, осталась довольна качеством уборки в районе дома 1/3 по улице Шмидта.
«Мы видим, что работа по очистке этого двора ведется регулярно, – прокомментировал специалист отдела по контролю за исполнением административного законодательства управления Октябрьского округа Павел Воронин. – Подъездные пути к придомовой территории расчищены, мусор вывезен».
Далее рейд продолжился на проспекте Кирова, а именно около домов 28 В и 30. Здесь депутаты наблюдали обратную картину: площадка для мусора в неудовлетворительном состоянии, придомовая территория не обработана противогололедными средствами.
В подобных ситуациях на бездействие коммунальных служб составляются акты о нарушениях. После документы направляются в прокуратуру или в отдел полиции для привлечения руководителей к ответственности.
«Мурманчане обязаны требовать от коммунальщиков отчет о том, на что расходуются деньги, собранные ими на ремонт и содержание общедомового имущества», – сказал депутат Юрий Лимонов.
В администрации сообщили номера телефонов и адреса органов прокуратуры, куда можно обратиться с жалобой:
– прокуратура Ленинского округа: (8152) 31-66-98
– прокуратура Первомайского округа: (8152) 59-56-48
– прокуратура Октябрьского округа: (8152) 54-13-10
– прокуратура Мурманской области: (8152) 47-22-66
Напомним, на прошлой неделе мэр Мурманска остался недоволен уборкой снега во дворах.


АГМ

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