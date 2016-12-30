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Главная » НОВОСТИ » Водолазы Северного флота продолжат обследование «Томаса Дональдсона» летом 2017 года
 
 
 
 
07 Января 2017 года, 08:00

Водолазы Северного флота продолжат обследование «Томаса Дональдсона» летом 2017 года


МУРМАНСК/ 6 января/ БИ-ПОРТ – Обследование транспорта «Томас Дональдсон», затонувшего в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны, продолжится в летний период 2017 года.
«Планируется, что очередная операция по подъему исторических артефактов будет проведена в ходе специального учения сил аварийно-спасательного отряда Северного флота, – сообщил «Би-порту» начальник пресс-службы СФ Вадим Серга. – Будут задействованы необитаемые телеуправляемые подводные аппараты «Пантера+» и «Тайгер», которые способны вести подводную съемку».
Представитель отметил, что «Томас Дональдсон» находится в территориальных водах на глубине около 60 метров. Этот факт позволяет специалистам управления поисковых и аварийно-спасательных работ осуществлять спуски в лёгком водолазном снаряжении.
В 2016 году с борта транспорта подняты дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин» и американский танк «Шерман».
В военные годы данная специальная техника широко использовалась в промышленном, гидротехническом, автодорожном, городском, железнодорожном, аэродромном строительстве. Для высвобождения оборонных мощностей Советского Союза дорожные катки закупались за рубежом.
Ранее при помощи водолазов на поверхности оказались еще один танк «Шерман» и паровая лебёдка. Устройство находилось на самом судне и обеспечивало проведение грузовых операций.
Напомним, ценные артефакты были переданы командованием Северного флота в Военно-исторический музей артиллерии в Санкт-Петербурге, в Северный морской музей в Архангельске и в музей Военно-воздушных сил Северного флота.

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