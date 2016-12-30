Четыре автомобиля ожидают оформления на въезд в Россию через МАПП Борисоглебск

06 Января 2017 года, 19:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 января/ БИ-ПОРТ – По информации Мурманской таможни, в настоящий момент в МАПП Борисоглебск на выезд из России движение свободно, четыре транспортных средства ожидают оформления на въезд в нашу страну.

На российско-финляндском участке границы все более спокойно: в МАПП Лотта на выезд и выезд ожидает оформления по одному автомобилю.

В МАПП Салла на выезд из России движение свободно, на въезд в Россию ожидают оформления два транспортных средства. Об этом «Би-порту» сообщили в таможенной службе.