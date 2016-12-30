В Мурманской области сильный ветер и гололедица

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/7 января/БИ-ПОРТ – В Заполярье облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер юго-западный сильный, утром на западе области очень сильный. Температура воздуха -3-8°. Гололедица. Синоптики прогнозируют, что штормовое предупреждение сохранит свои позиции в некоторых районах Заполярья до 16 часов.
Напомним, накануне из-за непогоды было невозможно проехать по некоторым дорогам Мурманской области.
Сейчас в Мурманске -11. Ветер: ю 11-23 м/с. Давление: 745 мм.рт.ст. Уровень радиации: 7 мкр/ч