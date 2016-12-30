Некоторые дороги в Заполярье остаются закрытыми

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/7 января/БИ-ПОРТ – В Мурманской области погодные условия стали причиной закрытия некоторых автодорог. До сих пор запрещен проезд на трех участках:
- Автодорога Кола - Серебрянские ГЭС - с 0 км до Туманного и Териберки;
- Участок федеральной автодороги Р-21 "Кола" (км 1470 - км 1510) - от Заозерска до Спутника;
- Автодорога Заполярный - Сальмиярви с 0 по 23 км.
Напомним, дороги были закрыты накануне. Синоптики прогнозируют, что штормовое предупреждение сохранит свои позиции в некоторых районах Заполярья до 16 часов.