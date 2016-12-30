Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

07 Января 2017 года, 14:06

МОСКВА/7 января/БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», — говорится в поздравлении.

Президент также пожелал православным христианам здоровья, успехов и благополучия.

Минувшей ночью Президент России Владимир Путин участвовал в рождественском богослужении в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. Премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой приехал на ночное рождественское богослужение в храм Христа Спасителя в Москве.