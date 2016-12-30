Патриарх Кирилл пожелал верующим всегда чувствовать божественное присутствие

07 Января 2017 года, 15:09

МОСКВА/7 января - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании по окончании праздничного ночного богослужения в храме Христа Спасителя поздравил россиян с Рождеством и пожелал верующим всегда чувствовать божественное присутствие, передает ТАСС.

«От всего сердца поздравляю вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Христова. В этот день особенно верующие в сердце чувствуют божественное присутствие», — сказал патриарх Кирилл.

По его словам предстоятеля РПЦ, «чтобы почувствовать бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы — нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву».

Он также отметил, что в Рождество верующие чувствуют особую близость к ним бога и просят Его не оставить их «на путях жизни», при этом, добавил патриарх.

«У каждого своя молитва, и мы верим, что господь эти наши молитвы слышит», — резюмировал он.