На развилке Печенга-Заозерск открыт мобильный пункт обогрева

07 Января 2017 года, 12:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/7 января/Би-ПОРТ - На повороте федеральной автодороги Р-21 «Кола» к ЗАТО Заозерск работает мобильный пункт обогрева и питания Главного управления МЧС России по Мурманской области. Он был развернут накануне в связи с введением ограничениям движения на участке Р-21 с 1470 км по 1510 км. Мобильный пункт продолжит работу до особого распоряжения.

Напомним, в Мурманской области погодные условия стали причиной закрытия некоторых автодорог.

ГУ МЧС по Мурманской области рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий.