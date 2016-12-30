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Главная » НОВОСТИ » На развилке Печенга-Заозерск открыт мобильный пункт обогрева
 
 
 
 
07 Января 2017 года, 12:15

На развилке Печенга-Заозерск открыт мобильный пункт обогрева


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/7 января/Би-ПОРТ -  На повороте федеральной автодороги Р-21 «Кола» к ЗАТО Заозерск  работает мобильный пункт обогрева и питания  Главного управления МЧС России по Мурманской области. Он был развернут накануне в связи с введением ограничениям движения на участке Р-21 с 1470 км по 1510 км. Мобильный пункт продолжит работу до особого распоряжения.

Напомним, в Мурманской области погодные условия стали причиной закрытия некоторых автодорог.

ГУ МЧС по Мурманской области рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий.

 

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