В районе перевала у Мончегорска дорога открыта

07 Января 2017 года, 15:43

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/7 января/БИ-ПОРТ – Некоторые дороги в Заполярье до сих пор закрыты для проезда. Напомним, дороги были закрыты накануне до улучшения погодных условий.

На участке с 1470 по 1510 км Р-21 «Кола» организовано реверсивное движение автотранспорта в сопровождении снегоуборочной техники и сотрудников ГИБДД. Также продолжает работать подвижный пункт обогрева и питания. Также работает оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, в местной гостинице «Северное Сияние» были размещены люди, которые решили накануне не возвращаться в Мурманск. Среди 74 человек, поселившихся в гостинице, были восемь детей.

Снято временное ограничение движения на ФАД Р-21 «Кола» в районе перевала у Мончегорска. Участок трассы с 1262 по 1267 км функционирует в штатном режиме.