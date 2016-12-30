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Главная » НОВОСТИ » Владимир Путин поручил ЦБ снизить ставки по кредитам для регионов
 
 
 
 
07 Января 2017 года, 16:00

Владимир Путин поручил ЦБ снизить ставки по кредитам для регионов


МОСКВА/7 января - Президент Владимир Путин в рамках исполнения мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам для субъектов России, передает РИА «Новости».

В частности, Путин поручил ЦБ до 1 марта 2017 года «провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение».

Кроме того, руководителям высших исполнительных органов в регионах необходимо произвести инвентаризацию имущества, находящегося в собственности субъектов, выявить неиспользуемое и вовлечь его в хозяйственный оборот, а также приватизировать имущество, находящееся в собственности субъектов и не приносящее доходов, а также не используемое для решения социальных задач.

Президент также поручил сформировать долговую политику субъектов на ежегодной основе до утверждения бюджетов на очередной финансовый год. Она должна определять «активное использование государственных ценных бумаг субъекта как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета и минимизацию привлечения коммерческих кредитов».

 

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