Мурманчане отмечают Рождество Христово на улице

07 Января 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/7 января/БИ-ПОРТ - Народное гулянье развернулось сегодня в парке на Семеновском озере. Мурманчане отмечают светлый праздник Рождества Христова. Жителей заполярной столицы поздравили музыкальные коллективы города и аниматоры, а ведущие провели разнообразные конкурсы с памятными подарками.

«Ненастная погода никак не повлияла на план проведения мероприятия. Мурманчан не испугать природными катаклизмами, каждый получил на празднике заряд бодрости и позитива», - рассказала директор Дома культуры Ленинского округа Елена Титаренко.

Напомним, сегодня ночью у Спаса-на - Водах во время рождественских богослужений работала полевая кухня. В светлый праздник спасатели раздавали чай прихожанам и всем желающим. Также представители спасательного ведомства обеспечивали безопасность проведения массовых рождественских мероприятий на территории всей области.