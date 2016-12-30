В 2022 году ожидается рождения новой звезды

08 Января 2017 года, 16:00

МИР/8 января - Жители Земли в 2022 году смогут невооруженным глазом увидеть рождение на небе новой звезды в результате столкновения двух звезд, сообщает издание Times со ссылкой на результаты исследования американского астронома Ларри Молнара.

Новое небесное тело появилось в результате столкновения двух звезд, которые нанесены на карты звездного неба под общим кодом KIC 9832227, еще в третьем веке нашей эры, но свет от вспышки добирался до Земли около 1,8 тысячи лет. До столкновения светила находились настолько близко друг к другу, что вокруг них сформировалась единая атмосфера.

Новая звезда появится на некоторое время в созвездии Лебедя. Вспышка от столкновения может оказаться настолько сильной, что она может стать одним из самых ярких объектов на ночном небе на несколько дней.

По оценке астронома, жители Земли смогут наблюдать за событием в 2022 году, однако расчет предусматривает погрешность в несколько лет. Если прогноз Молнара верен, ученый станет первым в истории астрономом, сумевшим предсказать столкновение звезд до того, как свет от него достиг Земли.

В своих исследованиях Молнар опирался на наблюдение за аналогичным столкновением звезд, которое было зафиксировано в 2008 году.