Северный флот примет участие в 26 номинациях конкурсов Армейских игр

08 Января 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/8 января/БИ-ПОРТ - Северный флот планирует принять участие в 26 из 28 номинаций конкурсов и состязаний, которые пройдут в рамках Армейских международных игр 2017 года. Команды Северного флота будут состязаться в 21 из существующих конкурсов и в 5 новых. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Среди новых конкурсов, в которых примут участие команды Северного флота, «Военное ралли» - совершение марша более 2000 километров экипажами колесных бронированных машин; соревнования экипажей беспилотных летательных аппаратов; «Воин содружества» - конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих государств – участников СНГ; «Армейский марафон» - состязание с использованием полосы препятствий «Гонки героев» и соревнования среди инспекторов ВАИ «Дорога без опасности».

Всесторонняя подготовка личного состава к участию в конкурсах и состязаниях началась на Северном флоте с началом нового периода обучения – с 1 декабря 2016 года. Первый этап состязаний и конкурсов по морской, воздушной и полевой выучке на флоте пройдет под руководством командиров соединений и воинских частей и будет завершен в феврале. В ходе данного этапа будут максимально задействованы штатные полигоны и учебно-материальная база флотских учебных центров.

На Армейских международных играх 2016 года команда Северного флота завоевала чемпионский кубок в состязаниях по водолазному многоборью «Глубина».