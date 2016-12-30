Артистка Марина Неелова отмечает юбилей

08 Января 2017 года, 15:30

МОСКВА/8 января - Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Марину Неелову с юбилеем. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Блистательная актриса, творческий, увлеченный любимым делом человек. Вы вписали немало ярких страниц в историю отечественного театра и кинематографа, создали богатейшую галерею разноплановых, но всегда интересных образов. За каждым из них — высочайший профессионализм и безупречный художественный вкус, искренность и обаяние и, конечно, огромный талант и потрясающая работоспособность», — говорится в сообщении.

Марина Неелова сыграла множество театральных ролей, участвовала в спектаклях «Валентин и Валентина», «Двенадцатая ночь», «Вишневый сад», «Три сестры», «Ревизор» и других. В кино Неелова тоже снималась активно, особенно в 1970–1980-е годы: в фильмах «Ольга Сергеевна», «Осенний марафон», «Дорогая Елена Сергеевна». В ее фильмографии более 50 картин. 8 января Марине Нееловой исполняется 70 лет.