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Главная » НОВОСТИ » В 2017 году Северный флот продолжит активную деятельность по решению задач в Арктической зоне ответственности
 
 
 
 
09 Января 2017 года, 09:11

В 2017 году Северный флот продолжит активную деятельность по решению задач в Арктической зоне ответственности


РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ - Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, при постановке задач подчиненным силам подчеркнул, что «приоритетным направлением деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2017 году станет защита государственных интересов России в Арктике».

Вице-адмирал Николай Евменов также отметил, что «у Северного флота накоплен громадный опыт деятельности в Арктике – это и применение подводных сил в арктическом бассейне, и деятельность надводных сил по обеспечению безопасности в районах главной арктической транспортной магистрали России – Северного морского пути, а также в области проведения спасательных операций и обеспечения экологической безопасности в арктической зоне».

В 2017 году Северный флот планирует выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей, а также провести различные тактические учения с привлечением подразделений, размещенных на арктических островах.

В Арктической зоне также спланировано проведение учений спасательной направленности, а также по обеспечению безопасности прибрежных и островных территорий России.

Наряду с освоением Арктики Северный флот продолжит выполнять задачи по защите экономических и политических интересов Российской Федерации и в других районах Мирового океана, в том числе и в Средиземноморском бассейне.

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