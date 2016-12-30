Около 15 тысяч пенсионеров Мурманской области старше 80 лет получают повышенную пенсию

09 Января 2017 года, 09:42

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ - Около 15 тысяч пенсионеров Мурманской области, достигших возраста 80 лет, получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по возрасту. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

С 1 февраля 2016 года размер фиксированной выплаты для жителей Мурманской области, которым исполнилось 80 лет, составляет 12765 рублей, а при наличии у них «северного стажа» (не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, и не менее 25 и 20 лет страхового стажа у мужчин и женщин соответственно) – 13676,8 рубля.

Приведенный порядок повышения фиксированной выплаты не распространяется на получателей страховых пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, либо социальных пенсий, достигших возраста 80 лет. Также увеличенная фиксированная выплата не назначается инвалидам 1 группы, достигшим 80 лет, так как они уже получают ее в связи с инвалидностью.

Фото: kr-gazeta.ru