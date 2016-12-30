Минфин скорректировал концепцию индивидуального пенсионного капитала

09 Января 2017 года, 10:11

РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Министерство финансов и Центральный банк поправили свою концепцию пенсионной реформы, предполагающую, что накопления будут формироваться вне обязательной пенсионной системы (ОПС), пишет газета «Известия».

Изменений два. Первое касается так называемых «молчунов», которые будут автоматически подключаться к новой системе. Второе — налоговых льгот. Минфин учел возражения коллег из социального блока правительства, что льготы не должны предоставляться работодателям за счет страховых взносов. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Ранее предполагалось, что если так называемые «молчуны», чьи накопления находятся под управлением ВЭБа, не переведут средства в один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), то их деньги будут автоматически преобразованы в баллы и направлены в страховую часть. Сейчас Минфин изменил схему с учетом аргументов социального блока правительства, что такой вариант может привести к снижению стоимости баллов и разбалансировке пенсионной системы.

«Если предположить, что большинство «молчунов» пойдет в распределительную систему, это могло бы привести к снижению стоимости баллов. Когда мы поняли, что такие риски есть, мы несколько подкорректировали систему, чтобы избежать реализации такого сценария», — сообщил замминистра финансов.

По его словам, чтобы не допустить снижения стоимости баллов, предполагается, что «молчуны», как и люди, чьи накопления находятся в НПФ, будут подключены к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) автоматически. Лишь деньги граждан, которые сами откажутся от накопительной пенсии и отпишутся от ИПК, попадут в страховую часть.

«Мы полагаем, что их будет не слишком много, — подчеркнул Моисеев. — Предусмотрели возможность выбора, который «молчуны» могут сделать осознанно. Они могут продолжать копить и выбрать НПФ, а могут копить деньги в баллах».

Однако главная претензия к пенсионной реформе заключалась как раз в том, что люди будут подключаться к ИПК по умолчанию. Это, как заявляли представители Министерства труда и ПФР, можно рассматривать как нарушение прав застрахованных.

Для Минфина автоматическая подписка является принципиальной, еще раз подтвердил Моисеев. Он сообщил, что концепция уже юридически проработана, и от нее отказываться не будут. Зато Минфин готов пойти навстречу в вопросе налоговых льгот, которые сейчас предусмотрены за счет экономии на взносах в бюджетные фонды.

«По итогу обсуждений мы договорились о том, что сохранятся льготы для работодателей и для граждан, которые по сумме поступлений будут эквивалентны для бюджета, но при этом будет другой способ исчисления льгот. Этот способ концептуально согласован, на данном этапе налоговый департамент Минфина проводит соответствующие расчеты. Льгота для работодателей сохраняется, но мы отказались от идеи делать ее за счет взносов», — отметил Моисеев.

Ранее он говорил о том, что бюджет готов компенсировать внебюджетным фондам выпадающие доходы и может направить на эти цели около 40 млрд. рублей. Сейчас он сообщил, что соответствующие траты могут быть выше на 20 млрд. рублей, поскольку в основе расчетов лежит показатель средней зарплаты и возможно отклонение от первоначальной цифры.

Фото: vestifinance.ru