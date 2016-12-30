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Главная » НОВОСТИ » Во время новогодних и рождественских праздников на территории Мурманской области нарушений общественного порядка не допущено
 
 
 
 
09 Января 2017 года, 10:31

Во время новогодних и рождественских праздников на территории Мурманской области нарушений общественного порядка не допущено


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января - Всего в мероприятиях, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова, на территории Мурманской области приняли участие около 100 тысяч человек. В 37 населенных пунктах прошли около 750 массовых и публичных мероприятий на более чем 500 объектах (в школах, детских садах, дворцах и домах культуры, театрах, на центральных площадях населенных пунктов, церквях, храмах).

Для обеспечения правопорядка в период праздников было задействовано 900 сотрудников полиции, 80 работников частных охранных организаций, 90 сотрудников Росгвардии, 70 военнослужащих Северного флота, 80 представителей добровольных народных дружин и представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

Наружные наряды полиции были приближены к местам проведения массовых и публичных мероприятий.

Благодаря слаженной работе сотрудников УМВД России по Мурманской области и взаимодействующих структур нарушений правопорядка во время празднования Дня народного единства на территории региона допущено не было.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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