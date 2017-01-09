В Мурманске пройдет митинг в честь 75-летия со дня прихода первого союзного конвоя в порт Мурманск

09 Января 2017 года, 11:31

МУРМАНСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – В сквере на улице Ленинградской 11 января в 13:00 состоится митинг, посвященный 75-летию со дня прихода первого союзного конвоя PQ-7 в порт Мурманск, и возложение цветов к мемориалам арктических конвоев.

После митинга в музее истории Мурманского морского пароходства ветераны компании, участники полярных конвоев поделятся с молодежью города своими воспоминаниями о войне и о тех, кто внес огромный вклад в дело победы ценою собственной жизни.

11 января 1942 года Мурманск принял конвой PQ-7 в составе девяти иностранных судов и парохода Мурманского морского пароходства «Чернышевский». За ним пошли другие караваны с грузами для фронта. Зимой и летом при любом охранении несколько десятков торговых судов, малоподвижных, загруженных до предела ценными грузами, представляли собой прекрасную цель для подлодок и самолетов. Погибли 10 судов Мурманского пароходства, в полном составе – экипажи пароходов «Ижора», «Куйбышев», «Кузнец Лесов», почти все моряки ледокольного парохода «А. Сибиряков», теплохода «Циолковский», парохода «Пролетарий»¸ моряки других судов.

Арктические союзнические конвои – особая страница в летописи Второй мировой войны. Неоценим вклад портов Мурманск и Архангельск в приемке и разгрузке транспортных судов, перевозивших жизненно необходимые грузы.

31 августа в честь 75-летия со дня прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш» состоялся военно-морской парад.

По его завершении на рейде Архангельска корабли дали приветственный гудок стоящему в Санкт-Петербурге ледоколу «Красин» – единственному оставшемуся на плаву участнику арктических конвоев. Этот гудок подхватили другие корабли Северного флота. Так СФ присоединился к Всероссийской акции «Приветствие ледоколу «Красин» – участнику союзных конвоев».