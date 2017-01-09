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Главная » НОВОСТИ » Губернатор Мурманской области утвердила 15 членов Общественной палаты
 
 
 
 
09 Января 2017 года, 11:48

Губернатор Мурманской области утвердила 15 членов Общественной палаты

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МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области постановила утвердить новый список членов Общественной палаты Мурманской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

В список членов Общественной палаты вошли:

Елена Валерьевна Абрамовская – управляющий операционным офисом в Мурманске филиала в Санкт-Петербурге КБ «Нефтяной Альянс»;

Николай Александрович Бакшевников – председатель Мурманской областной организации Союза журналистов России;

Николай Иванович Бережной – председатель Совета ННО «Союз строителей Мурмана»;

Александра Павловна Будова – главный врач Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина;

Андрей Игоревич Варзугин – генеральный директор ПАО «Мурманскавтотранс»;

Алексей Михайлович Гудин – актер драмы высшей категории драматического театра Северного флота, председатель Мурманского регионального отделения Союза театральных деятелей России;

Татьяна Викторовна Капелько – член Мурманского регионального отделения «Ассоциация юристов России»;

Светлана Владимировна Кольцова – начальник отдела персонала, труда и заработной платы АО «Оленегорский механический завод»;

Оксана Вячеславовна Кошевич – председатель Совета Мурманской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана»;

Юрий Валентинович Кузнецов – доктор философских наук, профессор;

Евгений Сергеевич Куц – фитнес-директор спортивно-оздоровительного центра «Наша планета»;

Евгения Васильевна Луковицкая – председатель Мурманского регионального отделения Общероссийской молодежной организации «Российский союз сельской молодежи», директор автономной некоммерческой организации социальных услуг и консультативной деятельности «Ресурсный центр некоммерческих организаций»;

Юрий Юрьевич Мананков – директор ООО «Эверест»;

Александр Александрович Чапенко – доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета, председатель Мурманского регионального отделения «Российское военно-историческое общество»;

Денис Александрович Яковенко – директор СРО НП «Жилищное объединение Мурмана».

В соответствии с Законом Мурманской области «Об Общественной палате Мурманской области» численность членов Общественной палаты составляет 45 человек. ОП формируется из 15 граждан, утверждаемых губернатором Мурманской области, 15 представителей региональных общественных объединений, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории области, избираемых Мурманской областной Думой, и 15 представителей местных общественных объединений, избираемых членами ОП, утвержденными губернатором Мурманской области и избранными Мурманской облдумой.

8 декабря на очередном заседании Мурманской областной думы также было избрано 15 представителей региональных общественных объединений, вошедших в состав Общественной палаты.

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