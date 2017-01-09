Новогодние каникулы в Мурманске оказались богаты на происшествия

09 Января 2017 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Согласно статистике Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области, с первого по девятое января областные аварийно-спасательные службы привлекались 69 раз. В итоге было задействовано 126 человек личного состава и 39 единиц техники.

Средства привлекались для ликвидации 72 пожаров, в которых удалось спасти три человека. В Мурманске зафиксировано 43 возгорания, остальные – на территории региона.

Двое мужчин погибло в ДТП, которое произошло вчера в Кандалакшском районе. Всего за девять дней с места аварий госпитализировано пять человек.