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Главная » НОВОСТИ » Госдума и Совет Федерации сосредоточатся на реализации положений послания Путина
 
 
 
 
09 Января 2017 года, 12:17

Госдума и Совет Федерации сосредоточатся на реализации положений послания Путина


РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Госдума и Совет Федерации в новом году усилят работу с регионами, повысят парламентский контроль над процессом законотворчества, законодательно поддержат малый и средний бизнес, пишут «Известия».

«Дорожной картой» законотворческой деятельности для Совета Федерации в этом году станет послание Владимира Путина Федеральному собранию, заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. При этом особое внимание сенаторов, по ее словам, будет сосредоточено на региональном аспекте.

«Каких бы аспектов мы ни касались, для нас самое главное — самочувствие субъектов Федерации и их поддержка. Но не только поддержка тех регионов, которые нуждаются в реальной помощи, а создание условий для того, чтобы каждый субъект РФ мог раскрыть свой потенциал, создал необходимый благоприятный деловой, инвестиционный климат, чтобы каждый регион, муниципальные органы власти реально поддерживали предпринимательскую инициативу граждан, обращали внимание на малый и средний бизнес, который должен быть драйвером экономического развития», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер напомнила, что в послании Федеральному собранию президент поставил задачу в течение следующего года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы.

«С тем чтобы с 2019 года ввести в действие новые, стабильные правила, которые будут ориентировать на стимулирование деловой активности, рост экономики и инвестиций, Совет Федерации также должен активно включиться в эту работу», — заявила она.

Матвиенко также поручила комитетам верхней палаты по социальной политике, по экономической политике, по науке, образованию и культуре подготовить предложения по нивелированию рисков, связанных с изменением трудовых отношений.

«И еще одно задание нам всем на 2017 год: довести до конца решение наболевшего вопроса с уплатой регионами страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения», — добавила она.

Приоритетными направлениями работы Госдумы станут повышение качества законотворческой деятельности, работа с избирателями, исполнение предвыборных партийных программ, активизация институтов парламентского контроля, а также самоорганизация и дисциплина депутатов. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что в целях повышения качества законотворческой работы Дума приняла ряд системных решений: ввести в практику широкое общественное обсуждение и профессиональную экспертизу инициатив, усилить работу с региональными парламентами, инициировать контроль над качеством подготовки нормативной базы и реализации уже принятых законов.

Кроме того, в приоритете на 2017 год значатся инициативы и предложения, сформулированные президентом России в его послании Федеральному собранию.

«Самым серьезным образом мы должны подойти к рассмотрению законодательных инициатив по поддержке и стимулированию предпринимательства, создать возможности для развития так называемой цифровой экономики. Для этого нам необходимо с участием деловых объединений подготовить поправки в налоговое законодательство», — сказал Володин.

Следующий год объявлен главой государства Годом экологии, поэтому Дума намерена принять ряд законодательных инициатив и в этой сфере.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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