Правительством утверждена стратегия модернизации портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры

09 Января 2017 года, 12:32

РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Правительством утвержден план мероприятий по модернизации и развитию портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры. Документ, подписанный Дмитрием Медведевым, опубликован на официальном сайте.

В соответствии с планом мероприятий, до 20 апреля 2017 года необходимо утвердить стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры. Она предназначена для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции.

Разработкой займется Минсельхоз, еще семь ведомств должны выдвинуть собственные идеи. Так, до пятого июня Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Росрыболовству поручено подготовить предложения о механизме финансирования инвестиционных проектов при строительстве гидротехнических сооружений терминалов, находящихся в государственной собственности.

«Принятые решения позволят повысить эффективность использования сооружений морских терминалов, находящихся в федеральной собственности, привлечь частные инвестиции при строительстве и модернизации объектов портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры», – сообщают в правительстве.