Мужчина, пострадавший на пожаре в Кировске, скончался в больнице

09 Января 2017 года, 13:54

КИРОВСК/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Вчера около двух часов ночи в Кировске произошло возгорание в квартире по улице Солнечная. На месте происшествия в этот момент находился мужчина, 1955 года рождения.

«После локализации пожара в реанимационное отделение с диагнозом «отравление угарным газом», «алкогольная интоксикация» госпитализирован хозяин квартиры. Он скончался в 7:40 утра, по факту случившегося проводится проверка», – рассказала «Би-порту» начальник пресс- службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

Напомним, на месте пожара работали семь огнеборцев и четыре единицы техники.