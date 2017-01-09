В Архангельской области наблюдали полет болида

09 Января 2017 года, 14:19

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ — Очевидцы в Онежском районе Архангельской области в субботу зафиксировали полет болида, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя Пулковской астрономической обсерватории.

«Пролетело то, что мы называем болидом, то есть очень яркий метеор», — сказал он, уточнив, что траекторию полета болида можно будет определить на основании анализа видеозаписей и фотоснимков очевидцев этого явления.

По его словам, вхождение метеоров в атмосферу Земли является частым явлением, «каждые сутки 100-150 тонн распыленного метеорного вещества поступает в атмосферу».

По сообщениям региональных СМИ, по предварительной информации метеор сгорел в плотных слоях атмосферы на высоте примерно в 50 километров от земной поверхности. Разрушений и пострадавших не было.

Метеоры — фрагменты космических объектов, которые входят в атмосферу на скорости в десятки километров в секунду и сгорают, порождая яркую вспышку — падающую звезду. Болид — очень яркий метеор, за которым тянется дымный хвост.