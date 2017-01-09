Более 800 сотрудников Росгвардии обеспечивали порядок на праздничных мероприятиях в Мурманской области

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года
Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

С начала года в Мурманской области произошло больше 735 ДТП
 
 
 
 

Курсы валют 31.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,5595
-0,1689
1 USD
Доллар США
60,6569
-0,2018
1 EUR
Евро
63,8111
0,2381
10 NOK
Норвежских крон
70,2837
0,3794
10 SEK
Шведских крон
66,6735
0,6498
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
3.5 м/с
давление 741.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Правительством утверждена стратегия модернизации портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры
09 Января 2017, 12:32
Правительством утверждена стратегия модернизации портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры
В Мурманской области ожидается усиление ветра до 20 м/с
09 Января 2017, 10:43
В Мурманской области ожидается усиление ветра до 20 м/с
Минфин скорректировал концепцию индивидуального пенсионного капитала
09 Января 2017, 10:11
Минфин скорректировал концепцию индивидуального пенсионного капитала
Проезд по автодороге Заполярный – Сальмиярви закрыт
09 Января 2017, 09:35
Проезд по автодороге Заполярный – Сальмиярви закрыт
 
 
 
 

Самое читаемое

Два человека погибли в столкновении автомобилей на автодороге «Салла»
09 Января 2017, 10:50
Новогодние каникулы в Мурманске оказались богаты на происшествия
09 Января 2017, 12:00
Житель Мурманска зарезал своего приятеля в рождественскую ночь
09 Января 2017, 13:20
Губернатор Мурманской области утвердила 15 членов Общественной палаты
09 Января 2017, 11:48
Артистка Марина Неелова отмечает юбилей
08 Января 2017, 15:30
В 2022 году ожидается рождения новой звезды
08 Января 2017, 16:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Более 800 сотрудников Росгвардии обеспечивали порядок на праздничных мероприятиях в Мурманской области
 
 
 
 
09 Января 2017 года, 14:32

Более 800 сотрудников Росгвардии обеспечивали порядок на праздничных мероприятиях в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – За время новогодних каникул на праздничных мероприятиях Мурманской области работало 800 сотрудников Росгвардии. Они также совершили 502 выезда на тревоги с охраняемых объектов и квартир.

«Принято участие в задержании подозреваемого, который совершил разбой в Мурманске. Задержано 127 человек за совершенные административные правонарушения, – рассказал «Би-порту» представитель службы. – При этом 70 раз сотрудники Росгвардии выезжали на вызовы дежурных частей отделов полиции для обеспечения общественного порядка».

Подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии дважды оказывали силовую поддержку при проведении оперативных мероприятий.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Режим работы аптек в новогодние праздники
2.
Ростуризм выяснил, где россияне встретят Новый год
3.
Режим работы бассейнов в новогодние праздники
4.
Сотрудники Росгвардии в Печенгском районе встретились с учениками выпускных классов
5.
В новогодние праздники турпоток из России может увеличиться
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта