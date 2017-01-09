Более 800 сотрудников Росгвардии обеспечивали порядок на праздничных мероприятиях в Мурманской области

09 Января 2017 года, 14:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – За время новогодних каникул на праздничных мероприятиях Мурманской области работало 800 сотрудников Росгвардии. Они также совершили 502 выезда на тревоги с охраняемых объектов и квартир.

«Принято участие в задержании подозреваемого, который совершил разбой в Мурманске. Задержано 127 человек за совершенные административные правонарушения, – рассказал «Би-порту» представитель службы. – При этом 70 раз сотрудники Росгвардии выезжали на вызовы дежурных частей отделов полиции для обеспечения общественного порядка».

Подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии дважды оказывали силовую поддержку при проведении оперативных мероприятий.