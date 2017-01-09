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Главная » НОВОСТИ » Из квитанций пропадёт строка про общедомовые нужды
 
 
 
 
09 Января 2017 года, 16:30

Из квитанций пропадёт строка про общедомовые нужды


РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТДмитрий Медведев утвердил изменения в порядок предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Постановление подписано 26 декабря и опубликовано на сайте правительства.

С 1 января 2017 года расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включаться в плату за содержание общего имущества. Иными словами, в квитанциях на оплату ЖКХ теперь исчезнет строка «Общедомовые нужды», а оплата за них войдет в жилищную услугу и станет фиксированной.

«Устанавливается, что такие расходы будут учитываться в размере нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных не позднее 1 июня 2017 года, и не должны их превышать, если другое не предусмотрено общим собранием собственников», - передает пресс-служба правительства.

Такие меры предусматриваются поправками, внесенными в Жилищный кодекс в июне 2015 года.

Напомним, рост предельной платы за коммунальные услуги в Мурманской области установлен на уровне 5,5%.

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