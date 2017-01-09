Мониторинг ОНФ показал, что законы об общественном контроле приняты лишь в 50 регионах

09 Января 2017 года, 18:40

РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Рабочая группа ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» проверила, приняли ли регионы законы об общественном контроле вслед за появлением в 2014 году аналогичного федерального закона.

Мониторинг показал, что только в 50 субъектах России имеются соответствующие нормативные акты. В ближайшее время эксперты ОНФ проверят, осуществляют ли уполномоченные структуры наблюдение за деятельностью органов власти, проводятся ли проверки, анализ и оценка издаваемых документов и принимаемых решений.

«Проведенный экспертами ОНФ в октябре-ноябре 2016 года мониторинг деятельности региональных общественных советов показал отсутствие четких критериев их формирования и низкую эффективность. Поэтому ОНФ выступил с предложением разработать единый стандарт деятельности общественных советов. В ближайшее время эксперты займутся изучением того, как работают на местах другие формы общественного контроля. И уже, исходя из результатов анализа, мы будем готовить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере», - отметила член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме, депутат Наталья Костенко.

Она сообщила, что в последнее время в Общероссийский народный фронт, в Госдуму поступают предложения скорректировать принятый летом 2014 года закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», расширив круг участников.

«Народный фронт, занимаясь таким контролем, накопил уже большой опыт по проведению общественных слушаний, мониторингов, рейдов и т.д. И прежде, чем разрабатывать поправки, мы считаем необходимым внимательно посмотреть, как работает закон в его нынешнем виде, появились ли в регионах за два с лишним года эффективные структуры, реально влияющие на принятие решений на местах. Для этого я уже предложила при думском комитете по общественным объединениям и религиозным организациям создать специальную рабочую группу, которая проанализирует, как положения закона реализуются на федеральном, региональном и муниципальном уровнях», - пояснила Костенко.

Общественники отмечают, что в федеральном законе в качестве участников общественного контроля были закреплены Общественная палата России, общественные палаты субъектов, общественные советы муниципальных образований, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, законодательных и исполнительных органах государственной власти субъектов России. При этом закон дает возможность регионам по своему усмотрению создавать общественные наблюдательные комиссии, общественные инспекции и группы общественного контроля.