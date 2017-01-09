Мониторинг ОНФ показал, что законы об общественном контроле приняты лишь в 50 регионах

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии Дирижер Дмитрий Поляков и пианист Михаил Мордвинов в филармонии
Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года Календарь праздничных и памятных дат на январь 2017 года
Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Лучший друг для «солнечного ребёнка». Собака в семье с ребёнком инвалидом
 
 
 
 

Курсы валют 31.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,5595
-0,1689
1 USD
Доллар США
60,6569
-0,2018
1 EUR
Евро
63,8111
0,2381
10 NOK
Норвежских крон
70,2837
0,3794
10 SEK
Шведских крон
66,6735
0,6498
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
6.7 м/с
давление 743.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Из квитанций пропадёт строка про общедомовые нужды
09 Января 2017, 16:30
Из квитанций пропадёт строка про общедомовые нужды
Правительством утверждена стратегия модернизации портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры
09 Января 2017, 12:32
Правительством утверждена стратегия модернизации портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры
В Мурманской области ожидается усиление ветра до 20 м/с
09 Января 2017, 10:43
В Мурманской области ожидается усиление ветра до 20 м/с
Минфин скорректировал концепцию индивидуального пенсионного капитала
09 Января 2017, 10:11
Минфин скорректировал концепцию индивидуального пенсионного капитала
 
 
 
 

Самое читаемое

В Мурманской области пострадавшие на производстве обеспечены автомобилями
09 Января 2017, 13:08
Два человека погибли в столкновении автомобилей на автодороге «Салла»
09 Января 2017, 10:50
Новогодние каникулы в Мурманске оказались богаты на происшествия
09 Января 2017, 12:00
Житель Мурманска зарезал своего приятеля в рождественскую ночь
09 Января 2017, 13:20
Губернатор Мурманской области утвердила 15 членов Общественной палаты
09 Января 2017, 11:48
Трое заключённых погибли в Мурманской области в новогодние праздники
09 Января 2017, 18:35
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Мониторинг ОНФ показал, что законы об общественном контроле приняты лишь в 50 регионах
 
 
 
 
09 Января 2017 года, 18:40

Мониторинг ОНФ показал, что законы об общественном контроле приняты лишь в 50 регионах


РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Рабочая группа ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» проверила, приняли ли регионы законы об общественном контроле вслед за появлением в 2014 году аналогичного федерального закона.

Мониторинг показал, что только в 50 субъектах России имеются соответствующие нормативные акты. В ближайшее время эксперты ОНФ проверят, осуществляют ли уполномоченные структуры наблюдение за деятельностью органов власти, проводятся ли проверки, анализ и оценка издаваемых документов и принимаемых решений.

«Проведенный экспертами ОНФ в октябре-ноябре 2016 года мониторинг деятельности региональных общественных советов показал отсутствие четких критериев их формирования и низкую эффективность. Поэтому ОНФ выступил с предложением разработать единый стандарт деятельности общественных советов. В ближайшее время эксперты займутся изучением того, как работают на местах другие формы общественного контроля. И уже, исходя из результатов анализа, мы будем готовить предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере», - отметила член Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме, депутат Наталья Костенко.

Она сообщила, что в последнее время в Общероссийский народный фронт, в Госдуму поступают предложения скорректировать принятый летом 2014 года закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», расширив круг участников.

«Народный фронт, занимаясь таким контролем, накопил уже большой опыт по проведению общественных слушаний, мониторингов, рейдов и т.д. И прежде, чем разрабатывать поправки, мы считаем необходимым внимательно посмотреть, как работает закон в его нынешнем виде, появились ли в регионах за два с лишним года эффективные структуры, реально влияющие на принятие решений на местах. Для этого я уже предложила при думском комитете по общественным объединениям и религиозным организациям создать специальную рабочую группу, которая проанализирует, как положения закона реализуются на федеральном, региональном и муниципальном уровнях», - пояснила Костенко.

Общественники отмечают, что в федеральном законе в качестве участников общественного контроля были закреплены Общественная палата России, общественные палаты субъектов, общественные советы муниципальных образований, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, законодательных и исполнительных органах государственной власти субъектов России. При этом закон дает возможность регионам по своему усмотрению создавать общественные наблюдательные комиссии, общественные инспекции и группы общественного контроля.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Татьяна Кусайко останется сопредседателем ОНФ в Мурманске
2.
Tele2 держит качество связи под контролем
3.
Мурманск занял 38 место в рейтинге дорожной инспекции ОНФ
4.
Вышла карта с самыми опасными дорогами в России
5.
ОНФ требует от Роспотребнадзора утвердить санитарные нормы для защиты населения от чёрной пыли
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта